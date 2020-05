PROJETO MOAS: Semente Compostela está a crescer

Sendo conscientes do crescimento do projeto e a necessidade de centralizar recursos e logística, Semente Compostela iniciou os trámites legais, técnicos e administrativos precisos para pôr em andamento a compra dumhas instalaçons novas e amplas que permitam:

– Concentrar todas as propostas da associaçom num único espaço que reúna as condiçons para o seu ótimo desenvolvimento.

– Acolher todas as crianças dos centros de Educaçom infantil (de 2 a 6 anos) e de Educaçom primária (6 a 12 anos), de modo a poderem juntar-se num único espaço.

– Alargar a capacidade para satisfazer a procura crescente demonstrada no trecho de infantil.

– Alargar a oferta de atividades dirigida a toda a cidadania de Compostela, especialmente atividades de formaçom e atividades sociais.

Estas instalaçons estám no lugar das Moas de Baixo número 19, no concelho de Santiago de Compostela

POR QUE MOAS?

1. Superfície

Precisamos umha elevada superfície construída para acolher os ciclos de ensino completos dos 2 aos 12 anos e mais para as possíveis atividades extraescolares e complementares da Associaçom que contribuam à conciliaçom familiar.

MOAS conta com um bem imóvel de quase 600m2 distribuídos em 3 andares, com possibilidade de ampliaçom de 50%.

2. Espaço exterior

Precisamos um espaço exterior o mais natural possível para uma educaçom inserida na natureza, em que as crianças percebam os valores ambientais mediante interaçom com o meio ambiente.

MOAS conta com uma finca florestal de 3500m2 que se corresponde com uma floresta autóctone matizada por algumas espécies ornamentais de interesse. Além disso está inserido num contexto rural.

3. Proximidade e mobilidade

É imprescindível que a localizaçom da nova escola permita poder aceder a ela desde Compostela a pé, bicicleta e/ou transporte colectivo.

MOAS fica na paróquia de Vidám, em Compostela, num ponto aonde se pode aceder caminhando 30 minutos desde o centro da cidade. Há opçons que combinam o transporte urbano com o caminho a pé e também se está a estudar a possibilidade de um transporte escolar próprio.

4. Viabilidade económica

Semente Compostela é um projeto social sem ánimo de lucro que promove uma educaçom em galego acessível para todas as famílias. É por isso que seja precisa umha massa crítica que com o seu apoio contribua. Por isso existem colaboradoras económicas ou organizamos atividades para arrecadar fundos.

O grande sucesso que tem a nossa escola na comarca obriga-nos a procurar um novo local para aumentar o número de vagas para infantil e primário.